“بالتعاون مع اوقاف الارطاوية” “حنا كفو” التطوعي يبادر بوضع بنرات التباعد الاجتماعي بالمساجد والجوامع”

المناطق _ فلاج الشعيفاني

ضمن جهود الجهات التطوعية في تطبيق التدابير الاحترازية خصوصا بالمساجد

نفذ فريق حنا كفو التطوعي بنادي الحي وبالتعاون مع مكتب الأوقاف بالأرطاوية

مبادرة تهدف الى الوعي والوقاية واهمية التباعد الاجتماعي و الاستغناء عن بعض العادات الاجتماعية مؤقتا

حيث قام الفريق بوضع العديد من الملصقات على أبواب المساجد وداخلها تعزز المساهمة في التباعد وترك مسافات كافية بين المصلين

بالإضافة الى وضع بنرات توعوية في عدد من الجوامع بالأرطاوية و رفع المصاحف وإعادة ترتيبها على الإدراج

الجدير بالذكر ان فريق حنا التطوعي فريق شبابي منبثق عن نادي الحي بالأرطاوية بقيادة أ.ذيب ناصر ومجموعة من شباب الارطاوية المبادرين في خدمة المجتمع.