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الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء

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الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء
http://almnatiq.net/?p=869237
المناطق - الرياض

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 19 مسلحًا، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة زُرعت لاستهداف القوات على محاور التحرك في شمال سيناء.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن القوات نفذت عمليتين ضد العناصر المسلحة في شمال سيناء، الأولى أسفرت عن مقتل 3 مسلحين شديدي الخطورة، وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية و “أر بي جي”،
وأسفرت الثانية عن مقتل 16 عنصرًا مسلحًا إثر قيام القوات الجوية بقصف عدد من البؤر الإرهابية، فضلاً عن استهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة.
وأضاف البيان أن القوات ضبطت عدداً من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط عدد من عربات الدفع الرباعي، وضبط كميات كبيرة من المخدرات.
وأشارت القوات المسلحة في بيانها إلى خسارة ضابطين وضابط صف وجنديين مابين قتيل وجريح أثناء العمليات القتالية والاشتباكات مع المسلحين.

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