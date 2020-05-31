اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

المناطق - الرياض

دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرض للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة مليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.

ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة و تضر بوحدة الصف المقاوم للمليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف”. حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.

وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس المليشيات الحوثية.