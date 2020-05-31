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علماء كنديون يكشفون الكمامات الأكثر فاعلية للوقاية من «كورونا»

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علماء كنديون يكشفون الكمامات الأكثر فاعلية للوقاية من «كورونا»

علماء كنديون يكشفون الكمامات الأكثر فاعلية للوقاية من «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=869240
المناطق - الرياض

في ظل اتجاة العالم لفرض ارتداء الكمامات إجبارياً، وإختلاف النصائح حول نوع الكمامات الواقية التي يجب ارتدائها خلال فترة تفشي كوررونا، كشف علماء كنديون مؤخرا فاعلية الكمامات المصنوعة من القماش في الحد من انتشار الفيروس.

ووجد العلماء أن الكمامات المصنوعة من القماش والتي تحتوي على عدة طبقات قطنية، تحظر مرور جزيئات عالقة في الهواء، وبذلك تقلل من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.

ويقول العلماء إن الفيروس ينتقل في حالات كثيرة عن طريق القطرات، التي تتشكل عند العطس أو التحدث أو السعال، وفي هذه الحالات تساعد الكمامات القطنية في منع انتشار الفيروس.

كما تبين أن الكمامة المصنوعة من 4 طبقات (الموصلي والقطن) تقلل انتقال الجزيئات المحمولة في الهواء بنسبة 99 في المئة، مقارنة بنسبة 96 في المئة إلى 99 في المئة في الكمامات الطبية المعاصرة التي تستخدم مرة واحدة.

وتتغير كفاءة ترشيح الكمامة بحسب عدد طبقاتها، ففاعلية الترشيح في الوشاح والبلوزات والقمصان تتراوح بين 10 إلى 40 في المئة، وقد أكدت الدراسات الحديثة أن بعض تركيبات القماش، تحجب أكثر من 90 في المئة من الجسيمات.

ولاحظ الخبراء، أنه كلما زاد عدد الطبقات زادت الحماية، لكنها تجعل التنفس أكثر صعوبة لذلك لا يفضلون ارتداء الأطفال دون سن الثانية والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس لهذه الكمامات.

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