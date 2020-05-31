احدث الأخبار

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها
منطقة تبوك
 اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي
أبرز المواد
 التعليم: إلغاء الاختبار التحصيلي عن بعد وعقده حضورياً في الجامعات
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بعودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات
أبرز المواد
 الطيران المدني: لن يسمح للمسافر الذي درجة حرارته أكثر من 38 من دخول المطارات
أبرز المواد
 على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة
أبرز المواد
 كلوب عن “تتويج ليفربول الصامت”: سيكون استثنائيا
أبرز المواد
 لـ”سبب أمني”.. قوات الخدمة السرية تغلق البيت الأبيض
أبرز المواد
 عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”
أبرز المواد
 بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

أبرز المواد
بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

منطقة تبوك
اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

أبرز المواد

الطيران المدني: لن يسمح للمسافر الذي درجة حرارته أكثر من 38 من دخول المطارات

الطيران المدني: لن يسمح للمسافر الذي درجة حرارته أكثر من 38 من دخول المطارات
http://almnatiq.net/?p=869242
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من (38) من دخول مطارات المملكة حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران
المدني.
وكشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنّب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.
وأوضحت الهيئة أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار ” لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38″، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي
الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة “وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها”، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمّامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.
وأفادت الهيئة أن من الالتزامات التي يجب على المسافر عند سفره اتباعها، الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار إذ سيلتزم المسافر بتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين من خلال الوقوف
على الملصقات الإرشادية، حيث اعتمدت الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وفي أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى ‏‎التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي على أن
يقتصر الدفع على الوسائل الإلكترونية فقط.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن على المسافر الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، علاوة للسماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل
من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سخرت إمكاناتها واتخذت كافة التدابير والإجراءات لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين، حيث قامت بجدولة الرحلات بحيث تكون الفترات الزمنية بين الرحلات لا تقل عن 3 ساعات حتى يتم تعقيم الصالات والمعدات، وألزمت جميع العاملين في
المطارات والطواقم الجوية بالتعقيم ولبس الكمامة وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الصحي، ووفرت المعقمات في جميع أرجاء المطارات ، إضافة إلى تعقيم المطارات بشكل مستمر “كل 3 ساعات”، وتطهير جميع الطائرات بشكل مستمر بعد كل رحلة.

روابط ذات صلة

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء

الجيش المصري يقتل 19 مسلحا ويدمّر 5 عبوات ناسفة بشمال سيناء
الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا
اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*