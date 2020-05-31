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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 21.3 ألف إصابة و 1265 وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=869244

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 21,304 إصابات مؤكدة و 1,265 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,737,950 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 102,785 حالات وفاة.

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