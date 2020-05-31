احدث الأخبار

على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة
أبرز المواد
 عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”
أبرز المواد
 بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر
أبرز المواد
 الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تحذر من نشر وتصوير الاختبار التجريبي على مواقع التواصل
أبرز المواد
 دراسة تحدد “شرارة” تفشي فيروس كورونا في أمريكا
أبرز المواد
 شاهد.. فيديو يوثق انفجار صاروخ “سبيس إكس” في تجربة الإطلاق
أبرز المواد
 تحذيرات من بروتوكولات خاطئة لعلاج كورونا على مواقع التواصل
أبرز المواد
 “بالتعاون مع اوقاف الارطاوية” “حنا كفو” التطوعي يبادر بوضع بنرات التباعد الاجتماعي بالمساجد والجوامع”
منطقة الرياض
 ليبيا.. مقتل قائد ميليشيا “السلطان مراد” الموالية لتركيا
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 726 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تُكثف أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحات ومداخل المساجد
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة

على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة

أبرز المواد
عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”

عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”

أبرز المواد
بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر

بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر

أبرز المواد
الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

أبرز المواد

على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة

على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة
http://almnatiq.net/?p=869245
المناطق - الرياض

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور لمقار العمل .

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير بضمان سرعة التفاعل مع أي شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قبل المختصين.

وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال كافة طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات الهامة من قبل اللجنة المكلفة، وتتضمن الأرقام، سنترال الإمارة 0172311000 والفاكس 01722500816
و – 0172240004 إضافة إلى رقمين للهاتف النقال للتواصل عن طريق الواتس آب هما الرقم 0556060925 والرقم 0556060312
وكذلك التواصل بالرسائل الإلكترونية عبر الإيميل [email protected]

روابط ذات صلة

عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”

عقار “هيدروكسي كلوروكين” يتلقى “ضربة فرنسية”
بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر

بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر
الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*