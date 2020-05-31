على مدار 24 ساعة.. الأمير تركي بن طلال يوجه بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في الإمارة

المناطق - الرياض

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بإستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الإتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور لمقار العمل .

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير بضمان سرعة التفاعل مع أي شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قبل المختصين.

وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال كافة طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات الهامة من قبل اللجنة المكلفة، وتتضمن الأرقام، سنترال الإمارة 0172311000 والفاكس 01722500816

و – 0172240004 إضافة إلى رقمين للهاتف النقال للتواصل عن طريق الواتس آب هما الرقم 0556060925 والرقم 0556060312

وكذلك التواصل بالرسائل الإلكترونية عبر الإيميل [email protected]