بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

أملج- فايز السميري

قامت بلدية محافظة أملج ، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة بتطهير وتعقيم جوامع و مساجد المحافظة ، وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين اليوم

الأحد .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي ، أن تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المصلين .

وبيّن العتيبي أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بواسطة آليات فرق الإصحاح البيئي المتخصصة ، مؤكداً أنه تم تكثيف هذه الحملات الإحترازية والوقائية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمصلين و تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي أتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .