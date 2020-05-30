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بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

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بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها

بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها
http://almnatiq.net/?p=869255
أملج- فايز السميري

قامت بلدية محافظة أملج ، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة بتطهير وتعقيم جوامع و مساجد المحافظة ، وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين اليوم
الأحد .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي ، أن تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المصلين .
وبيّن العتيبي أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بواسطة آليات فرق الإصحاح البيئي المتخصصة ، مؤكداً أنه تم تكثيف هذه الحملات الإحترازية والوقائية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمصلين و تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي أتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

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