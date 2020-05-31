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خلال (4) أشهر .. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (١٩٩) مخالفة بيئية ضمن حدود مناطق مسؤولياتها

خلال (4) أشهر .. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (١٩٩) مخالفة بيئية ضمن حدود مناطق مسؤولياتها

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خلال (4) أشهر .. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (١٩٩) مخالفة بيئية ضمن حدود مناطق مسؤولياتها

خلال (4) أشهر .. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (١٩٩) مخالفة بيئية ضمن حدود مناطق مسؤولياتها
http://almnatiq.net/?p=869279
المناطق _ الرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط ١٩٩ مخالفة بيئية، وذلك خلال الفترة من ١/ ٦/ ١٤٤١ هـ حتى ٣٠ /٩ /١٤٤١هـ.

وأشارت قوات الأمن البيئي أنه انطلاقا من مهامها وواجباتها في مراقبة المناطق البيئية من أجل المحافظة على البيئة فقد ضبطت عدد (١٠٠) مخالفة رعي جائر ، وعدد (٤٩) مخالفة صيد، وعدد (٤) مخالفات قطع أشجار، وعدد (٤٩) مخالفة اشعال للنار، وعدد (٣) مخالفات رمي مخلفات، وذلك في حدود مناطق مسؤوليات القوات بالمحميات الملكية بالرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عدد الأشخاص المخالفين لنظام الصيد الذين تم ضبطهم بلغ(٧٦) شخصاً، وعدد الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفات بلغت (٥٨) بندقية صيد، و(١٥٤) مصيداً ، في حين بلغ عدد الأشخاص المخالفين لنظام الرعي (١٠٠) شخص بحوزتهم عدد (٢٠٢٢) رأساً من الإبل و(٢٥٥) رأساً من الغنم، وتمت إحالة المحاضر للجهات المختصة لإكمال اللازم.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ماضية في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، انطلاقًا من شعارها (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، داعية الجميع للتقيد بالأنظمة البيئية والمحافظة على البيئة.

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