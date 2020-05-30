6600 جامع ومسجد بمنطقة جازان استقبلت المصلين بجاهزية تامة

جازان _ فضة عطيف

استقبل أكثر من 6600 جامع ومسجد بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم المصلين بعد أن أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان من خلال فرق الأمانة وفرق الصيانة والفرق التطوعية بالمنطقة.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” من خلال مرافقة فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وشملت الأعمال المنفذة أعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة لجميع المشاركين في تلك الأعمال قبل بدء عملهم الميداني حرصاً على سلامة الجميع ، و قيام أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.