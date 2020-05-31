كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق _ سيئول

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشي المرض في البلاد 11 الفا و 468 شخصا، وفقا لما أعلنته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغ 270 حالة، بعد وفاة حالة واحدة إضافية اليوم الماضي.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 آلاف و 405 حالات بعد تعافي 7 اشخاص، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج إلى 793 شخصا.