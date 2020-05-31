“الموارد البشرية” تعلن دمج فروع “الخدمة المدنية” لفروعها بمختلف المناطق.. وتكليف مديري العموم

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، ضم فروع وزارة الخدمة المدنية (سابقا) مع فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقا).

يأتي ذلك بعد صدور الأمر الملكي القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماهما إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللتأكيد على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة بما يضمن تحقيق الاهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بتكليف مديري العموم بفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان سير أعمال قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة لتحقيق أهداف البرامج والمبادرات المعتمدة.