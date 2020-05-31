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منوعات
متطوعي نبض الحياة بتبوك يشاركون في تعقيم المساجد

متطوعي نبض الحياة بتبوك يشاركون في تعقيم المساجد

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متطوعي نبض الحياة بتبوك يشاركون في تعقيم المساجد

متطوعي نبض الحياة بتبوك يشاركون في تعقيم المساجد
http://almnatiq.net/?p=869307
المناطق _ تبوك

شارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك أمس تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمنطقة ، في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد مدينة تبوك ، ضمن مبادراته التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح أن حوالي ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها .
وأشار إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم العديد من المساجد في الفترة الحالية، وإدارة الحشود في أيام الجمعة القادمة بحول الله، تأتي ضمن حزمة الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي للعديد من الأعمال والبرامج والحملات.

 

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