الفصل الصيفي بنظام “التعليم عن بعد” في جامعة الأمير سطام

المناطق _ أشرف العصيمي

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن آلية التسجيل في الفصل الصيفي للعام 1441

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر أنه‎ تم تفعيل أيقونة ” المقررات المطروحة وفق الخطة ” في بوابة الخدمات الأكاديمية ، ليتمكن الطالب من استعراض المقررات المطروحة ضمن خطته في الفصل الصيفي وأيضا تم تفعيل أيقونة المقررات المطروحة ليتمكن الطالب من داخل الجامعة أو خارجها من معرفة جميع المقررات المطروحة حسب الكلية والقسم وأكد الصقر أنه في حالة عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب عبر أيقونة المقررات المطروحة وفق الخطة يعود إما لكون المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي ، أو أن المقرر لايمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهيه الطالب أو أن المقرر في مستوى أعلى من مستوى الطالب أما بالنسبة لعدم طرح مقرر معين فهذا يعني عدم إنطباق شروط طرح المقررات في الفصل الصيفي المعتمدة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمة واللجان المختصة في كل كلية .

‏‎وسوف يكون التسجيل للفصل الصيفي إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب.

‏‎وأكد الصقر أنه سيبدأ التسجيل لجميع الطلاب والطالبات في الفصل الصيفي يوم الأحد 8-10-1441‏‎وستنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء 10-10-1441

وذكر الصقر أن بداية الفصل الصيفي هو يوم الأربعاء 11-10-1441ه كما سوف يُعلن عن آلية التسجيل يوم الأحد 8-10-1441ه بالنسبة للطلبة الزائرون من داخل الجامعة ، أو من جامعة أخرى (الذين يرغبون بالدراسة كطالب زائر) مؤكداً استمرارية عملية التعليم (عن بعد) .