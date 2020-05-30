مدير عام تعليم الباحة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الفطر، و يعايد منسوبي ومنسوبات الإدارة ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المناطق _ الباحة

هنأ المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني – خلال لقائه اليوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ عن بعد المساعدين ومديري ومديرات الإدارات – القيادة الرشيدة ” يحفظها الله ” بعيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا العزيزة، وأن يديم على هذا الوطن المعطاء نعمة الأمن والرخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، وفي ظل المسيرة المباركة والبذل والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة التي جعلت هذا البلد وأبنائه محور اهتمامها ووفرت لهم سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة.

ونوه المدير العام إلى ما قامت به المملكة من إجراءات واستعدادات عالية المستوى لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تدل على اهتمامها الغير محدود بمواطنيها ومن يعيش على أرضها، وهو ما جعل المملكة موضع إشادة وتقدير على الدوام من قبل المنظمات الدولية في طريقة تعاملها مع الفيروس واحتوائه منعا من انتشاره، وفق استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للفيروس، ووضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة.

وأكد الدكتور عبدالخالق في معرض حديثه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأهمية الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، وتفعيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذها، و التي تحقق الاستقرار النفسي وتحسن الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.

مشيرا إلى أهمية القيام بالمهام والواجبات الوظيفية على الوجه الأكمل وتقديم كافة الخدمات للمستفيدين و مراجعي الإدارة بما يضمن الدقة في المهام وسرعة إنجاز المعاملات، مقدما في السياق شكره وتقديره لجميع الإدارات والأقسام على ما أبدوه من عمل متفان لأداء أعمالهم خلال الفترة السابقة والتي أبرزت الشعور الكامل بالمسؤولية لدى منسوبي ومنسوبات الإدارة داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة والعمل بروح واحدة تجاه إنجاز الأهداف المرسومة.