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لاعب أمريكي يتضامن مع فلويد على طريقته الخاصة

لاعب أمريكي يتضامن مع فلويد على طريقته الخاصة
http://almnatiq.net/?p=869329
المناطق - الرياض

أقدم لاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني، خلال مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم، على إظهار تضامنه مع المواطن الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، الذي قتل على يد الشرطة قبل أيام.

وظهر ماكيني، لاعب الوسط الأميركي، ذو البشرة السمراء، مرتديا شارة خاصة كتب عليها “العدالة لجورج”، خلال مباراة فريقه شالكة أمام فيردر بريمن ضمن منافسات البوندسليغا، السبت.

وفي لقطات فيديو هزت الولايات المتحدة، لفظ جورج فلويد أنفاسه الأخيرة، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.

وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، وهو رجل أسود كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.

وخلال اللقطات التي صورت في مدينة منيابوليس، يمكن سماع صوت الضحية وهو يقول: “من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس”، ثم أضاف: “بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني”.

وشهدت ولاية مينيسوتا، ومدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات حاشدة، للاحتجاج على عنصرية الشرطة، واضطهاد المواطنين السود.

واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية الحرس الوطني، الخميس، للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس، بسبب وفاة فلويد.

وأمر الحاكم، تيم والز، قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة، بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) مساء الاثنين على نحو أفضى لوفاته.

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