“فلويد جديد”.. المظاهرات ضد العنصرية تمتد إلى كندا

المناطق - الرياض

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة تورنتو الكندية، لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ونظمت التظاهرة إثر وفاة امرأة سوداء في تورونتو، الأربعاء، بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة، في ظروف لا تزال غامضة.

وتتزامن التظاهرة مع التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي البالغ من العمر 46 عاما، خلال توقيفه من قبل الشرطة التي تعاملت معه بعنف.

وخلال الاحتجاج الهادئ، رفع المتظاهرون الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات وفق احتياطات فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها “حياة السود تهم”، و”لم أعد قادرا على التنفس”، العبارة التي قالها فلويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض.

وقال أحد المتظاهرين لـ”فرانس برس”: “من المهم رغم الوباء، أن نظهر أننا نكافح من أجل العدالة للجميع، بالنسبة للسود ولكل الأشخاص الملونين”.

وأضاف: “مع أن المشكلة أكبر في الولايات المتحدة، الأمر يجري هنا على أبوابنا في تورونتو وكندا وعلينا أن نتحد جميعا في العالم”.