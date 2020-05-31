بريطانيا تجيز استئناف المنافسات الرياضية

المناطق - وكالات

أجازت الحكومة البريطانية، عودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والإعلام: إن «الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية» للوقاية من احتمال التقاط عدوى «كوفيد-19».

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.