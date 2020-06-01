10 أيام.. ونيران مستعرة تلتهم الغابات في إيران

المناطق - الرياض

يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران المستعرة، في جنوب غرب إيران، منذ 21 مايو، والتي قضت على أكثر من 500 هكتار من الأراضي المغطاة بالغابات والشجيرات المعمرة.

وبحسب “سكاي نيوز”، تستعر ألسنة اللهب في عدة مناطق، بعضها محمي، في جنوب جبال زاغروس، على حدود محافظتي خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد.

وقالت الوكالة الإيرانية للأنباء، إرنل، إن الحرائق أتت بالفعل على 300 هكتار من الغابات والأحراش في جنوب محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، و200 هكتار من الأحراج في شمال هذه المحافظة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن “كارثة بيئية” وأشارت إلى الحيوانات الفارة أمام تقدم اللهب من طيور الحجل إلى الماعز الجبلي وابن آوى والخنازير البرية، مما يثير مخاوف بشأن قدرة بعض الأنواع المحمية على البقاء.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبة في مكافحة الحرائق بسبب التضاريس الوعرة للمنطقة، وتعدد بؤر النيران وامتدادها.

وتشارك طائرات الهليكوبتر العسكرية في نقل رجال الإطفاء، كما قامت بإجلاء 175 شخصًا.