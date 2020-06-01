علاقة تربط بين الكوابيس وكورونا والحجر.. فما هي؟

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http://almnatiq.net/?p=869345
المناطق - الرياض

تمنح عمليات الإغلاق والحجر الصحي الطوعي الكثير من الوقت الإضافي للمزيد من النوم. وفي الواقع، منذ أن ظهرت جائحة فيروس كورونا على السطح حول العالم، قفزت معدلات فترات النوم بنسبة 20% تقريبًا. ولكن بدلاً من الاستيقاظ في حالة نشاط وحيوية يخرج البعض من فراشهم مع شعور غريب بالإرهاق أو الكسل، وفقا لما نشره موقع WebMD.

تقول بروفيسور ديردري باريت، أستاذة علم النفس في جامعة هارفارد وباحثة متخصصة في الأحلام، والتي أطلقت مسحًا دوليًا حول الأحلام والكوابيس المرتبطة بمرحلة الوباء أو بالوباء نفسه، إن الأحلام أو الكوابيس التي تعد الأكثر شيوعًا، بين المشاركين في

وتتباين الهجمات ما بين “أسراب الدبابير والذباب إلى جيوش الصراصير والديدان المتعرجة”، وتعتبر هجمات الحشرات “إلى حد بعيد هي الاستعارة الأكثر شيوعًا” في أكثر من 8000 حلم تم سردها في المسح منذ مارس.

وترى بروفيسور باريت “أن جزءًا من الأمر يعود إلى ما يمكن تفسيره بأنه نوع من الرمزية في استخدام الصور المرئية للكلمات”.

ولاحظ العلماء والحالمون في جميع أنحاء العالم اتجاهًا متزايدًا في الأحلام الغريبة والحيوية، والقدرة على تذكرها، منذ تفشي فيروس كورونا. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن أكثر من 87% من نحو 1000 مشارك في استبيان بالولايات المتحدة، مروا بأحلام غير عادية منذ ظهر الوباء.

وتقول النظريات التي يعود تاريخها إلى زمن الطبيب النمساوي سيغموند فرويد إن أحلام الإنسان هي انعكاس للواقع، وعندما يحدث شيء مخيف، فإن الشخص يشعر بالقلق في النهار، ولكنه يرى أحلامًا أكثر قلقًا في الليل.

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