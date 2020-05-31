إدارة “تعليم الجوف” تستقبل منسوبيها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية

الجوف : محمد الحسن

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم، الموظفين والموظفات في مقار أعمالهم، بعد أن اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية “البروتوكولات الوقائية”.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي بعودة منسوبي ومنسوبات التعليم لاستئناف أعمالهم، مهيباً الجميع بالمسؤولية الفردية والجماعية في التقيد ببروتوكولات الوقاية من فايروس “كورونا”، ومراعاة جميع الضوابط الصحية الخاصة على حسب العامل الصحي من أمراض مزمنة وغيرها وتوصيفها.

من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج أن اللجنة التنظيمية للعمل بدأت عملها من قبل العودة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية وتفعيل الرسائل التوعوية لسلامة الجميع والتأكد من أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة.

وقال إنه تم التنسيق بين إدارة الشؤون الصحية وبين إدارة الأمن

والسلامة في تدريب موظفي الأمن بعملية قياس درجة الحرارة للمنسوبين عند الدخول، وطرق التعامل مع الحالات المشتبه بها، وكذلك متابعة الجميع بلبس الكمامات خاصة أنه تم توفيرها مع أدوات التعقيم في كل مبنى تعليمي.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة خدمات الطلاب بتوزيع هدايا على منسوبي ومنسوبات الإدارة في مقار عملهم بمناسبة استئناف عمل الموظفين والموظفات .