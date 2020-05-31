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المعلمي : استضافة المملكة لمؤتمر المانحين لليمن يجسد دورها الإنساني ويؤكد مكانتها الرفيعة

المعلمي : استضافة المملكة لمؤتمر المانحين لليمن يجسد دورها الإنساني ويؤكد مكانتها الرفيعة
http://almnatiq.net/?p=869380
المناطق - واس

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المناحين لليمن 2020م افتراضيًا، ودعمها للجهود وتسخيرها لجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق نجاحه، يجسد دورها الإنساني على جميع الأصعدة، ويؤكد مكانتها الرفيعة لكونها إحدى أكبر الدول المانحة على مستوى العالم والداعمة لليمن وشعبه الشقيق خلال العقود الماضية .
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، إلى جانب السعي إلى الحصول على التزامات مادية من مختلف دول العالم لمساعدة الأمم المتحدة على معالجة المشكلات الإنسانية والصحية التي يمر بها اليمن، التي تزيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تفاقمها، بسبب استمرارها في خرق الهدن والاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية”.
وأعرب معاليه عن أمنياته بنجاح المؤتمر وأن يحقق الأهداف المرجوة منه، بما يجلب لليمن الشقيق وشعبه الرخاء والازدهار.

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