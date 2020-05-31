إجراءات احترازية مشددة في اول يوم عمل بتعليم وادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

استأنفت ادارة تعليم محافظة وادي الدواسر صباح اليوم الأحد، عملها من جديد، بعد رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والعودة لممارسة الأنشطة المكتبية إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين أعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية ” البرتوكولات الوقائية ” المحددة لذلك .

وشهد اليوم الأول مباشرة الفئة الأولى من الموظفين الذين يتطلب تنفيذ وظائفهم ومسؤولياتهم الحضور المباشر لمقرات العمل في أوقات محددة ، والذين خضعوا للتدابير الوقائية والارشادية والتوعوية وإجراءات الكشف الحراري ، وتطبيق النسبة المقررة من الحضور بواقع 50% ، على أن ترتفع تلك النسبة الى 75%ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 15/10/1441هـ، لتصل الى الحضور الكامل ابتداء من تاريخ 22/10/1441هـ .

وأكدت إدارة التعليم على أهمية الالتزام بشعار #نعود_بحذر ، والعمل بحذر وتطبيق ما وجهت به الوزارة من إجراءات في الدليل الارشادي للعودة لمقرات العمل بعد أن تم تعليقها من تاريخ 20 رجب 1441هـ ، لمنع انتشار فيروس كورونا .