أمانة القصيم تعاود أعمالها وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية (نعود بحذر)

المناطق - بريدة

وجه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي كافة منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة بالالتزام بكافة التدابير الصحية خلال العودة التدريجية لأعمال القطاع البلدي بداية من اليوم الأحد ، مؤكداً على أهمية التقيد التام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع.

وقد باشرت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها اليوم الأحد وفق ما تم تحديده من تنظيمات للمرحلة الحالية ، مع الالتزام بالنسب المحددة لكل مرحلة ، وتطبيق خطة احترازية متكاملة شملت أعمال تطهير وتعقيم لمقرات العمل والمكاتب ،بالإضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية للمنسوبين ، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني ، وتوفير متطلبات الوقاية من معقمات وكمامات ،وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.

وتواصل أمانة منطقة القصيم تقديم خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة لزيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة.