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قادة كشافة وادي الدواسر يُشاركون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بإدارة التعليم

قادة كشافة وادي الدواسر يُشاركون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بإدارة التعليم

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قادة كشافة وادي الدواسر يُشاركون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بإدارة التعليم

قادة كشافة وادي الدواسر يُشاركون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بإدارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=869394
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

شاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في تنفيذ الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل  لموظفي الإدارة ، في اطار مشاركتها كعضو في لجنة التطوع الصحي ، وحرصها على سلامة منسوبي الإدارة  , بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنسجمة مع القرارات ذات العلاقة للعودة التدريجية لمقرات العمل وفق المراحل المعلنة بالأمر الملكي الكريم .

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن مشاركة الكشافة تأتي لتفعيل الدور المجتمعي والتطوعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، والذي بدأته كشافة الإدارة من خلال قياداتها منذ بدء الجائحة ، مًشيراً الى أن الكشافة ساهمت اليوم في قياس درجة الحراة لكل موظف ، وساهمت مع لجنة التطوع في تهيئة مباني الإدارة وفق الاجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما شاركت في عمليات التعقيم والنظافة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية ، وسيستمر قادة الكشافة وفق جدول زمني على القيام بتلك الأدوار حتى تزول تلك الجائحة . 

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