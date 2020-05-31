محافظو الجوف يتابعون عودة الموظفين لمقر المحافظات والمراكز وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجوف - محمد الحسن

تابع محافظو المحافظات ورؤساء المراكز بمنطقة الجوف العودة التدريجية للموظفين وَفْق النسب المحددة ، مؤكدين أهمية تطبيق

جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية عند دخول الموظفين لمقر المحافظات والمراكز، وأثناء ممارستهم أعمالهم المكتبية وتطبيق تلك الإجراءات .

وقال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ” إن محافظات القريات بدأت الاستعداد لتلك الإجراءات بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، منذ الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة الموظفين في القطاعين العام والخاص لممارسة أعمالهم المكتبية، وفق النسب المحددة ، متمنياً للجميع السلامة ”

من جانبه أكد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أن موظفي المحافظة بدأوا بممارسة أعمالهم المكتبية وفق النسبة المحددة من الحد الأدنى لعودة الموظفين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الجوف .

فيما بدأ موظفو محافظة طبرجل العمل وفق توجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، الذي أكد تقيد الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من خلال ممارسة الموظفين أعمالهم المكتبية .

وتابع محافظو المحافظات ورؤساء المراكز بمنطقة الجوف تطبيق الإجراءات الوقائية لعودة الموظفين في جميع الإدارات الحكومية

بالمحافظات ونقل شكر وتقدير سمو أمير منطقة الجوف لجهود الجميع .