موظفو وموظفات تعليم حائل يعودون للعمل

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عاد موظفو وموظفات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل للعمل تماشياً مع إجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ ، وقد حرصت الإدارة على تطبيق كافة ضوابط السلامة المهنية والإجراءات الإحترازية بشكل يحقق الوقاية لجميع العاملين في بيئة العمل .

وقد أخذ مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد جولة تفقدية على مبنى الإدارة لمتابعة الإجراءات الوقاية وتهنئة للموظفين بالعيد وترحيبا بعودتهم للعمل متمنين لهم التوفيق.

وطبق تعليم حائل عددا من ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل من زيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل، واستخدام الحواجز المادية ، مثل الحاجز البلاستيكي الشفاف على الأسطح المتلامسة مباشرة مع العاملين ، كما شددت على إيقاف الزيارات غير الضرورية خارج مكان العمل، بالإضافة إلى توفير خط اتصال للطوارئ، للرد على بلاغات العاملين والاستجابة الفورية لهم، مشددة على إضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين بالشكل الصحيح عند أماكن الغسيل.

كما عملت أيضا على توفير تدابير الوقاية من العدوى الأساسية ومنها التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها ، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل والتأكد من توافر الكمامات، وتكثيف غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين مع الحرص على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية، مؤكدة على ضرورة العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد، كما عملت على توفير وسائل الحماية الشخصية التي تلائم ظروف بيئة العمل مع مراعاة استبدالها عند الحاجة لذلك، والحرص الدائم على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل، مشددة على ضرورة تنظيف وتعقيم الأماكن المخصصة للأكل والشرب والتأكد من خلوها من الأطعمة والمشروبات المكشوفة والاكواب المستعملة واستخدام الأواني ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وعكفت على بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين في حالة الاشتباه وعزلهم والحرص على التشخيص الفوري والعزل للمصابين وذلك من خلال تطبيق إجراءات الفحص الأولي عند المداخل، وإلزام العاملين بالمراقبة الذاتية لعلامات وأعراض الفايروس بشكل يومي واستخدام وسائل التقييم الذاتي العاملين التي أوصت بها وزارة الصحة، مؤكدة على تطبيق سياسة الإفصاح في حال تعرض أحد الموظفين أو تعرض من يعيش معهم أو يخالطهم لأعراض الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة من خلال مركز الاتصال على الرقم ( 937 )، ووضعت سياسات وإجراءات عزل الأشخاص الذين لديهم علامات أعراض الإصابة بمرض )19-COVID( على الفور وتدريب العاملين على تنفيذها.

كما شاركت إدارة المباني بتعليم حائل بالإشراف على تنظيف المباني التابعة لإدارة التعليم بنين وبنات وتعقيمها وتجهيز أماكن الفحص عند المداخل وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة وتجهيز اللوحات الإرشادية واستكرات تنظيم دخول الموظفين .

الشؤون الصحية المدرسية بتعليم حائل نسقت مع عددا من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتواجد الممرضين عند المداخل للكشف وقياس درجات الحرارة ، وتواجد الأطقم الطبية للمستشفى السعودي الألماني ومركز زمزم الطبي ومستشفى المركز الطبي الجديد

وتواجد عدد من القادة الكشفيين عند المداخل لتنظيم الدخول ، ونفذ تعليم حائل حملة توعوية وإرشادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي والشاشات في المباني والرسائل النصية التي أرسلت للموظفين.