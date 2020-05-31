جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية

جازان - فضة عطيف

استقبل أكثر من 1000جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان اليوم المصلين في صلاة الفجر ، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” لحظات دخول المصلين ، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

كذلك شملت أعمال التنظيف والتعقم ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.