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جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية

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جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية

جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=869446
جازان - فضة عطيف

استقبل أكثر من 1000جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان اليوم المصلين في صلاة الفجر ، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” لحظات دخول المصلين ، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.
كذلك شملت أعمال التنظيف والتعقم ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

 

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