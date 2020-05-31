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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=869466
تبوك - فايز السميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي.
واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، مثنياً سموه على جهود فرع الوزارة وما تقوم به من أعمال جليلة.
من جهته أعرب السبيعي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ومتابعته لأعمال الفرع للقيام بدوره على أكمل وجه.

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