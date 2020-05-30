أمير الشرقية : جهود “أبطال الصحة” عظيمة .. والوعي المجتمعي سبيلنا لتجاوز هذه الجائحة

وأكد سموه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لم تدخر جهداً في سبيل حماية الإنسان، والحفاظ عليه، ويد البذل والعطاء امتدت لتشمل المواطن والمقيم والزائر في المملكة، مثمناً سموه جهود أبطال الصحة في الميدان، من كافة القطاعات الصحية، مبيناً أنهم يمثلون بحهدهم خط الدفاع الأول، و أن المجتمع بكافة فئاته شريك معهم بوعيهم والتزامهم، واتباعهم لما يصدر من تعليمات، مشيراً أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، لا يكون إلا بالالتزام الجاد، والأخذ على يد المخالف، والاسهام بالتبليغ عن التجاوزات، موجهاً بأهمية مواصلة جهود التوعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول لكافة الشرائح.

متمنياً سموه لمنسوبي القطاعات الصحية التوفيق.

واطلع سموه على ايجاز عن الجهود التي بذلتها صحة الشرقية خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وما هيأته من مرافق لتطبيق خطة الفحص الموسع في المنطقة، والجهود الوقائية المبذولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المنطقة، والخطة التوعوية التي تعمل عليها صحة الشرقية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي باسمه وباسم منسوبي صحة الشرقية عن جزيل الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه المستمر والمتواصل لجهود صحة الشرقية وكوادرها، مبيناً أن توجيهات سموه ركزت على تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف جهود التوعية، كما عبر عن شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي يتابع بشكل مستمر أعمال صحة الشرقية، ودعمه المتواصل.