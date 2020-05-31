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أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=869473
تبوك - علي العميري
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا مؤكدا سموه على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم  .
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية
وأثنى سمو أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها ابطال الصحة في الميدان  ، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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