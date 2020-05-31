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الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي

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أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

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الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي
http://almnatiq.net/?p=869476
جازان - فضة عطيف

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مبادرة لتنظيف وتعقيم أكثر من 100 مسجد على الشريط الحدودي، حيث نفذت إدارة المشاريع والصيانة نظافة وتعقيم 100 مسجد داخل قوة جازان و بالحد الجنوبي وبالتنسيق المباشر مع الشؤون الدينية بقوة جازان .
وشملت المبادرة رفع المصاحف ونظافة المساجد وتعقيمها وتزويدها بالمعقمات، وشرح الإجراءات الاحترازية المتبعة لفتح المساجد، إلى جانب وضع الملصقات واللوحات الإرشادية .
وأكد مدير عام الفرع أسامة زيد المدخلي أن تنفيذ المبادرة بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، الذي يؤكد دائماً على بذل كل الإمكانات لجنودنا المرابطين في الحدود لتمكينهم من أداء الصلوات في مساجد ومصليات وَفْق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المصلين من فيروس كورونا .
ونوه المدخلي إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من 100 مسجد على الشريط الحدودي تم تزويدها بوسائل السلامة وملصقات التباعد، وتم رفع جميع المصاحف وتزويدها بالوسائل الإرشادية، مؤكداً أن الفرع يواصل تعقيم ونظافة مختلف مساجد المنطقة في ضوء تحقيق الرسالة السامية، التي يسعى لتحقيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة والسلامة للمصلين تحقيقاً لتطلعات القيادة .

 

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