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شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

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شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=869483
شهد مبنى جوازات الرياض مع صباح اليوم زحام وفوضى غير معهودة رغم التحذيرات المسبقة من التزاحم وفتح جميع القنوات الإلكترونية لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين.
يذكر ان المديرية العامة للجوازات، أكدت أن جميع فروعها في المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة، جاهزة لاستقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة حضورهم، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية.
وكانت الجوازات قد نوهت إلى أهمية تقيد كافة المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقرات إدارات الجوازات.

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