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عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

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عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

عودة حذرة للدوام بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=869487
المناطق - أبها

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، صباح اليوم ، عددًا من الإجراءات الحذرة تزامنًا مع عودة الموظفين والموظفات ، تضمنت تشكيل نقاط فحص ، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي ،والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد ، وذلك بإشراف ومتابعة من  مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.

 

كما تم تطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها  وفقا لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب ” بنين وبنات ” وبما يحقق التباعد ، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة ، ومكاتب التعليم والمدارس ، وتنظيم خطة توعوية للموظفين والموظفات ، بالإضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني .

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