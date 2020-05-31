بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

المناطق - الرياض

قالت وكالة بلومبيرغ إن دول تحالف “أوبك بلس” تقترب من اتخاذ قرار لتقديم موعد اجتماع التحالف القادم بعدة أيام.

ووفقا لما أوضحته وكالة “بلومبرج” للأنباء فإنه إذا ما تأكد هذا، فإنه يتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.

وكان تم التوصل للاتفاق المعمول به حاليا في أبريل في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا، ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع القادم.