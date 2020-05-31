احدث الأخبار

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم
أبرز المواد
 عودة حذرة للدوام بتعليم عسير
منطقة عسير
 شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي
منطقة جازان
 أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية : جهود “أبطال الصحة” عظيمة .. والوعي المجتمعي سبيلنا لتجاوز هذه الجائحة
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” لتنظيم بينالي فني عالمي
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي عن بُعد بمدير الدفاع المدني بمناسبة ترقيته لرتبة لواء
منطقة الجوف
 جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية
منطقة جازان
 موظفو وموظفات تعليم حائل يعودون للعمل
منطقة حائل
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

أبرز المواد
عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

منطقة عسير
شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي

منطقة جازان

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم
http://almnatiq.net/?p=869491
المناطق - الرياض

قالت وكالة بلومبيرغ إن دول تحالف “أوبك بلس” تقترب من اتخاذ قرار لتقديم موعد اجتماع التحالف القادم بعدة أيام.
ووفقا لما أوضحته وكالة “بلومبرج” للأنباء فإنه إذا ما تأكد هذا، فإنه يتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.
وكان تم التوصل للاتفاق المعمول به حاليا في أبريل في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا، ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع القادم.

روابط ذات صلة

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة
وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” لتنظيم بينالي فني عالمي

وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” لتنظيم بينالي فني عالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*