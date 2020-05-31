احدث الأخبار

لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها
أبرز المواد
 بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم
أبرز المواد
 عودة حذرة للدوام بتعليم عسير
منطقة عسير
 شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة تنظيف أكثر من 100 مسجد بقوة جازان وعلى الشريط الحدودي
منطقة جازان
 أمير تبوك يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية : جهود “أبطال الصحة” عظيمة .. والوعي المجتمعي سبيلنا لتجاوز هذه الجائحة
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة “ثنائيات الدرعية” لتنظيم بينالي فني عالمي
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي عن بُعد بمدير الدفاع المدني بمناسبة ترقيته لرتبة لواء
منطقة الجوف
 جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية
منطقة جازان
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها

لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها

أبرز المواد
بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

أبرز المواد
عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

عودة حذرة للدوام بتعليم عسير

منطقة عسير
شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

أبرز المواد

لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها

لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها
http://almnatiq.net/?p=869494
المناطق - الرياض

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المظاهرات الامريكية الحالية ضد مقتل “جورج فلويد” الأمريكي من أصل أفريقي على يد ضابط أمريكي صورة تحمل متظاهرين يحملون لافتة كُتب عليها “نحن لسنا عرب لتقتلونا ونسكت”.
وحرصاً من صحيفة المناطق التي بحثت عن أصل الصورة تبين أنها تعود لمظاهرات احتجاجية خرجت في إحدى الولايات الأمريكية عام “2016م” وحملت عبارة “أوقفوا قتلنا”، إلا أنه تم تزييفها عبر أحد برامج تعديل الصور.
وتشهد عدة مدن أمريكية مظاهرات احتجاجية ضد العنصرية بعد مقتل “جورج فلويد” وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس أكبر مدن في ولاية مينيسوتا

روابط ذات صلة

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم

بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم
شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا

شاهد..زحام وفوضى أمام جوازات الرياض رغم القيود المفروضة ضد تفشي وباء كورونا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*