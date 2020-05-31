لافتة عنصرية ضد العرب متداولة والمناطق تكشف حقيقتها

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المظاهرات الامريكية الحالية ضد مقتل “جورج فلويد” الأمريكي من أصل أفريقي على يد ضابط أمريكي صورة تحمل متظاهرين يحملون لافتة كُتب عليها “نحن لسنا عرب لتقتلونا ونسكت”.

وحرصاً من صحيفة المناطق التي بحثت عن أصل الصورة تبين أنها تعود لمظاهرات احتجاجية خرجت في إحدى الولايات الأمريكية عام “2016م” وحملت عبارة “أوقفوا قتلنا”، إلا أنه تم تزييفها عبر أحد برامج تعديل الصور.

وتشهد عدة مدن أمريكية مظاهرات احتجاجية ضد العنصرية بعد مقتل “جورج فلويد” وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس أكبر مدن في ولاية مينيسوتا