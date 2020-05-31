نائب أمير الشرقية : دعم القيادة أسهم في تعزيز القدرات الصحية

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي.

وبين سموه أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- عزز قدرات القطاع الصحي، وأسهم في تمكينه من التعامل مع هذه الجائحة، والحد من آثارها، مؤكداً أن الكوادر الصحية من مختلف القطاعات أظهرت كفاءة في التعامل مع هذه الجائحة، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي، وبث الرسائل التوعوية بمختلف اللغات، وتفعيل الطاقات التطوعية في الجهود التوعوية، متمنياً سموه لمنسوبي صحة الشرقية والقطاعات الصحية التوفيق.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود القطاع الصحي في التعامل مع هذه الجائحة، مبيناً أن صحة الشرقية، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، تواصل تنفيذ الخطط المعدة للتعامل مع هذه الجائحة، والأمل معقود بعد الله على وعي المجتمع، وجهود أبطال الصحة.