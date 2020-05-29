احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير الشرقية : دعم القيادة أسهم في تعزيز القدرات الصحية
المنطقة الشرقية
 الملكية الفكرية: سلامة الموظفين والمراجعين أولًا لبيئة عمل آمنة
منطقة الرياض
 “الإسكان” تتيح خدمة “حجز موعد” عبر تطبيق “سكني” لمراجعة الفروع
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (1877) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ مشاريع حيوية طموحة للأشقاء اليمنيين
أبرز المواد
 المملكة واليمن .. روابط من الأخوّة والعمل المشترك في المجالات كافة
أبرز المواد
 بإجراءات وقائية ضد (COVID19) .. عودة موظفي أمانة الاحساء لاعمالهم
المنطقة الشرقية
 استنئاف العمل في إدارة التعليم في المنطقة الشرقية وتطبيق لكافة الاجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 أ. د/ بدر الزارع يهنئ منسوبي جامعة الجوف ومنسوباتها بالعودة للعملويشدد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية
منطقة الجوف
 منسوبو جامعة الجوف ومنسوباتها يعودون إلى العمل ملتزمين بتطبيق خطة العودة والإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 أمير الرياض يطلع على الإجراءات الاحترازية بالإمارة ويستقبل منسوبي الإمارة
منطقة الرياض
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة

منطقة الحدود الشمالية
نائب أمير الشرقية : دعم القيادة أسهم في تعزيز القدرات الصحية

نائب أمير الشرقية : دعم القيادة أسهم في تعزيز القدرات الصحية

المنطقة الشرقية
الملكية الفكرية: سلامة الموظفين والمراجعين أولًا لبيئة عمل آمنة

الملكية الفكرية: سلامة الموظفين والمراجعين أولًا لبيئة عمل آمنة

منطقة الرياض
“الإسكان” تتيح خدمة “حجز موعد” عبر تطبيق “سكني” لمراجعة الفروع

“الإسكان” تتيح خدمة “حجز موعد” عبر تطبيق “سكني” لمراجعة الفروع

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة
http://almnatiq.net/?p=869561
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماع لجنة إسكان العمالة بالمنطقة ، بحضور عددا من مديري الإدارات الحكومية .
واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة الميدانية، واحصائيات الفرز الصحي ، والإجلاء من وإلى المدارس ، كما ناقش الاجتماع أهم معوقات أعمال اللجنة ومنها تكدس العمالة في الأحياء ، وعدم توفر مواقع للإجلاء ومخطط تنظيمي لإسكان العمالة موافق للاشتراطات .
ووجه سموه بالتقيد التام باتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل الوقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة, وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه .
وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة توفير متطلبات العمالة المعيشية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتعقيم وتطهير السكن المؤقت مرة كل أسبوع كحد أدنى وأن تكون جميع المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتأمين المطهرات لليدين بشكل كافٍ في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل .
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

 

روابط ذات صلة

مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية

مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية
عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة
أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”

أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*