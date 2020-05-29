أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة إسكان العمالة الوافدة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماع لجنة إسكان العمالة بالمنطقة ، بحضور عددا من مديري الإدارات الحكومية .

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة الميدانية، واحصائيات الفرز الصحي ، والإجلاء من وإلى المدارس ، كما ناقش الاجتماع أهم معوقات أعمال اللجنة ومنها تكدس العمالة في الأحياء ، وعدم توفر مواقع للإجلاء ومخطط تنظيمي لإسكان العمالة موافق للاشتراطات .

ووجه سموه بالتقيد التام باتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل الوقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة, وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه .

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة توفير متطلبات العمالة المعيشية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتعقيم وتطهير السكن المؤقت مرة كل أسبوع كحد أدنى وأن تكون جميع المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتأمين المطهرات لليدين بشكل كافٍ في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل .

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .