معالي رئيس جامعة حفر الباطن ينوه بالإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا

قال معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني إن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكدت للعالم اهتمام المملكة بصحة المواطن والمقيم التي هي من الأوليات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية بسبب هذه الجائحة. مشيدًا بما تبذله أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها من جهود مميزة في سبيل مكافحة الوباء مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي.

جاء ذلك عقب جولته اليوم (الأحد 8 شوال 1441هـ) على مقار عمل الموظفين والموظفات بالجامعة في محافظة حفر الباطن والاطلاع على إجراءات السلامة المنفذة وفق تعليمات وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية المنفذة لتوجيهات وزارة الصحة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم باستئناف العمل مجددًا. مشددًا على ضرورة التقيد بالتدابير اللازمة لضمان عودة آمنة لمنسوبي الجامعة، تتركز على التعايش مع الظروف الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع والتعاون لدعم خطط الجهات المعنية.

يشار إلى أن معالي رئيس جامعة حفر الباطن اعتمد خطة عمل عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل بمقر الجامعة الرئيس بمحافظة حفر الباطن والفروع بمحافظات الخفجي والنعيرية والقرية العليا، والتي تضمنت السياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث راعت التدرج في التحاق الموظفين بمواقع الجامعة على ثلاث مراحل وفق مستجدات الوضع الوبائي، مع تطبيق ساعات العمل المرن، واتخاذ عدة إجراءات تتعلق ببيئة العمل واستقبال المراجعين.