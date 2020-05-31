أمانة الشرقية تلزم المطاعم والمقاهي بتطبيق البروتوكولات الوقائية

المناطق - الدمام

‎وجه معالي أمين ‎المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير جميع المطاعم بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي “الباركود” عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية .

وقد بدأت أمانة المنطقة الشرقية منذ إعلان البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي .

وحرصت الفرق ومن خلال جولاتها التأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والتي شملت قياس درجة حرارة العملاء و توفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، كما تم خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد و عدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل وتواجد الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف .

كما قامت الفرق بالتأكد علة أصحاب المنشآت بمعرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة الحرارة ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت ويتم إزالتها أثناء تناول الطعام وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في بالسيارة.

كما يتم وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية تشبه “كورونا”.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى ١٢ ليلا.

وحرصت الأمانة ومن خلال جولاتها على التأكيد من تطبيق البروتوكلات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد على أن الأمانة لن تتهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

وتنوه الأمانة بأنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو تهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والابلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.