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أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر

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جامعة شقراء تكمل استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة

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مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يبدأ اليوم التشغيل التدريجي لرحلاته الداخلية

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وصول أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك

وصول أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك

منطقة تبوك

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=869615
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مكتب سموه في الإمارة اليوم , عبر الاتصال المرئي عن بعد ، أصحاب الفضيلة المشايخ ورؤساء المحاكم وعدد من القضاة في القطاعات الشرعية بالمنطقة ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, عن شكره لأصحاب الفضيلة المشايخ ورؤساء المحاكم وللقضاة على التهنئة ، مؤكداً سموه على أن الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قدمت الغالي والنفيس لصحة المواطن والدور المتبقي على المواطن والمقيم من خلال وعيه وادراكه والمحافظة على نفسه ومحيطة , سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع .

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع ، سائلاً الله التوفيق والسداد لهم وأن يدلهم على الحق وأن يعينهم عليه.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.

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