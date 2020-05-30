أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مكتب سموه في الإمارة اليوم , عبر الاتصال المرئي عن بعد ، أصحاب الفضيلة المشايخ ورؤساء المحاكم وعدد من القضاة في القطاعات الشرعية بالمنطقة ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, عن شكره لأصحاب الفضيلة المشايخ ورؤساء المحاكم وللقضاة على التهنئة ، مؤكداً سموه على أن الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قدمت الغالي والنفيس لصحة المواطن والدور المتبقي على المواطن والمقيم من خلال وعيه وادراكه والمحافظة على نفسه ومحيطة , سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع .

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع ، سائلاً الله التوفيق والسداد لهم وأن يدلهم على الحق وأن يعينهم عليه.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.