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بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “

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بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “

بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “
http://almnatiq.net/?p=869621
المناطق- تبوك - علي العميري:

استقبلت بلدية محافظة البدع في أول يوم من بداية الدوام وعودة الموظفين بمشاركة مع مستشفى البدع العام تنفيذ حملة ” نعود بحذر ” والتي تتطلب من الجميع الالتزام والامتثال للتعليمات الصحية لتجاوز هذه الجائحة .
وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد خليل السعيد بأن البلدية استقبلت اليوم الاحد موظفيها بإجراءات احترازية من فيروس كورونا.
و أكد السعيد على أهمية لبس الكمامة، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم المصافحة، وترك مسافة مع الآخرين، والحد من التجمعات.
من جهة أخرى بين مدير مستشفى البدع الأستاذ عبدالله بن محمد التويم «نعود بحذر» هو المطلوب منا جميعاً «فكلنا مسؤول» كان الشعار السابق والغالبية فعلاً كانوا مسؤولين وتعاملوا مع المرحلة السابقة بمسؤولية تامة الآن الدور علينا جميعاً أن نكون حذرين جداً في كل أمور حياتنا بعد فك الحظر تعلمنا في الحجر المنزلي الكثير من الدروس وأصبحنا أكثر وعياً وإدراكاً ومعرفة بخطر الوباء وطرق الوقاية لتفاديه وبالتالي فالتحدي أمامنا أن نتعامل مع المرحلة الجديدة بكل حذر.

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