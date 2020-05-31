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مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس

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مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس

مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس
http://almnatiq.net/?p=869627

توقع المنجم الهندي المشهور بيجان داروالا، نهاية وباء كورونا في شهر مايو الجاري، لكن المفاجأة أنهى توفى عن عمر ناهز 89 عاما، بعد إصابته بالفيروس.

وقالت صحيفة “تايمز أون نيوز”، الهندية إن داروالا تحدث عن توقعاته في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “جاء إلينا فيروس كورونا نتيجة الجشع والأنانية التي يعاني منهما العالم حاليا مع دخول كوكب زحل في مدار الأرض” بحسب روسيا اليوم.

وذكر المنجم أن: “أزمة كورونا ستنتهي خلال شهر مايو، إذ سينصرف كوكب زحل من خريطة الأبراج الخاصة بالعالم”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الأزمة ستنتهي بالتأكيد، ويتعين على الجميع البقاء في منازلهم كي يظلوا سالمين بعيدا عن خطر العدوى بالفيروس”.

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