أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الاستقبال الرئيسية بديوان إمارة المنطقة بوكلاء إمارة المنطقة وعدد من مسؤولي إمارة المنطقة ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم جهود وكلاء إمارة المنطقة والوكلاء المساعدين وكافة فريق العمل من مدراء إدارات الذين عملوا بمهنية عالية وبذلوا جهوداً محترفة خلال التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا بالمنطقة , منوهاً سموه بما قدمته الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم , مؤكداً على أن تلك الجهود عكست مهنية واحترافية لإدارة الأزمة بكل مهنية واحترافية عالية جداً من قبل أبناء الوطن المخلصين في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاعين الصحي والأمني , وعبر ما يتحلى به المواطن من وعي أكمل ذلك النجاح .

وقال سموه : أثمن وأشكر كافة الزملاء وكلاء امارة المنطقة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأهلية ورابطة التطوع , ومجلسي الشباب والفتيات, وأشيد بما قدمه مركز الاتصال والإعلام المؤسسي بإمارة المنطقة والذي أبرز جهود الإمارة وكافة القطاعات الحكومية والأمنية واللجان , والذي قدمه أبناء مخلصين أوفياء يعملون بكل مهنية صادقة عبر كافة منصات التواصل والإعلام في الإمارة وعلى مدار الساعة .

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على أن مقياس النجاح هو في تخطي جائحة كورونا ومنذ الآن وصاعداً يتم الاعتماد بعد الله سبحانه على شعار “نعود بحذر” , من خلال وعي المواطن والمقيم وتعاونهم لتطبيق الاحترازات الصحية بكل دقة لنعود أقوى من قبل هذه الأزمة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , وعدد من مسؤولي الإدارات في ديوان إمارة المنطقة.