احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر
منطقة القصيم
 مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس
أبرز المواد
 بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي “عن بعد” المهنئين من المشايخ ورؤساء المحاكم والقضاة بعيد الفطر
منوعات
 جامعة شقراء تكمل استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة
منطقة الرياض
 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يبدأ اليوم التشغيل التدريجي لرحلاته الداخلية
منطقة مكة المكرمة
 وصول أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك
منطقة تبوك
 عودة موظفي الهيئة الملكية بينبع لإعمالهم بعد رفع تعليق العمل في قطاع الحكومي وإجازة عيد الفطر
منطقة المدينة المنورة
 “الزكاة والدخل” تستأنف العمل في مقارها طبقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة
أبرز المواد
 ” الشؤون البلدية ” تعلن الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المحلات والمراكز التجارية والمولات للحد من انتشار ” كورونا”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تلزم المطاعم والمقاهي بتطبيق البروتوكولات الوقائية
المنطقة الشرقية
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر

منطقة القصيم
أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر

منطقة القصيم
مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس

مُنجم هندي شهير توقع انتهاء كورونا في مايو .. فمات بالفيروس

أبرز المواد
بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “

بلدية البدع إجراءات احترازية في أول يوم دوام ” نعود بحذر “

منطقة تبوك

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=869636
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد من مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , مدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبداية انطلاقة الدوام الرسمي .

وهنأ سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك, كما بادلهم سموه التهنئة متمنياً لهم دوام العون والتوفيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة والوطن وأبنائه ينعمون بالصحة والعافية والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة ، حاثاً سموه الجميع على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل وإنجاز معاملات ومصالح المواطنين والمقيمين وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن ، تلبيةً لاحتياجاتهم وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر

أمير القصيم يلتقي وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة بعيد الفطر
رئيس جامعة القصيم يعايد المنسوبين “عن بعد” ويؤكد على أهمية «العودة بحذر»

رئيس جامعة القصيم يعايد المنسوبين “عن بعد” ويؤكد على أهمية «العودة بحذر»
أمانة القصيم تعاود أعمالها وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية (نعود بحذر)

أمانة القصيم تعاود أعمالها وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية (نعود بحذر)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*