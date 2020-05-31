أمير القصيم يلتقي “عن بعد” بمدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المهنئين بعيد الفطر

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد من مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , مدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبداية انطلاقة الدوام الرسمي .

وهنأ سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك, كما بادلهم سموه التهنئة متمنياً لهم دوام العون والتوفيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة والوطن وأبنائه ينعمون بالصحة والعافية والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة ، حاثاً سموه الجميع على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل وإنجاز معاملات ومصالح المواطنين والمقيمين وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن ، تلبيةً لاحتياجاتهم وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.