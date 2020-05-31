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بالأرقام.. بيانات مقلقة بشأن عنف الشرطة الأمريكية ضد السود

بالأرقام.. بيانات مقلقة بشأن عنف الشرطة الأمريكية ضد السود
http://almnatiq.net/?p=869644
المناطق - وكالات

نشر موقع أمريكي متخصص بجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بجرائم القتل التي ترتكبها الشرطة بحق المدنيين، أرقاما صادمة لعام 2019.

وقال موقع “mappingpoliceviolence.org”، إن 1099 شخصا قتلوا على يد الشرطة الأميركية في مختلف الولايات.

وبحسب الإحصاء، مثل معدل ضحايا القتل على يد الشرطة من أصحاب البشرة السوداء 3 مرات أكثر مقارنة بالبيض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المرجح أن يكون السود في هذه الحوادث غير مسلحين بواقع 1,3 مرة أكثر من البيض.

وأضاف أن 99 في المئة من حالات القتل التي ارتكبها رجال الشرطة في أميركا، بين عامي 2013 و2019، لم تسفر عن إدانة أي عنصر بارتكاب جريمة.

وتشهد الولايات المتحدة تظاهرات حاشدة وأعمال شغب، خاصة في مدينة مينيابولس، التي شهدت مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية، على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين.

ووثق شهود عيان بمقاطع فيديو الواقعة، ظهر فيها تشوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، بالرغم من توسلات الأخير وتأكيده أنه لا يستطيع التنفس، مما أدى إلى مقتله.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة قضية التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، والجرائم التي ارتكبها رجال الشرطة على مدار السنوات الأخيرة، بحق السود غير المسلحين.

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