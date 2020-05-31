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إسنا: طهران لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة

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إسنا: طهران لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة

إسنا: طهران لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة
http://almnatiq.net/?p=869650
المناطق - وكالات

قالت وكالة “إسنا” الإيرانية إن طهران أكدت أنها لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة التي اسقطها الحرس الثوري في الثامن من يناير بعد إقلاعها من مطار طهران.

وأفادت الوكالة، اليوم الأحد، بأن طهران قالت إن سبب رفضها تسليم أجهزة التسجيل هو تأخر كييف في الرد على المقترح الإيراني في هذا الشأن.

هذا وكان الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن استهداف الطائرة المدنية بصاروخ، قد أعلن في شهر مارس الماضي، أن أجهزة التسجيل سيتم فحصها في أوكرانيا أو في فرنسا.

وأسفر تحطم الطائرة الأوكرانية في شهر يناير الماضي، عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا.

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