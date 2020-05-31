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أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها اعتبارا من الثلاثاء

أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها اعتبارا من الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=869656
المناطق - الرياض

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي وهي الإمارة الأكبر في البلاد، يوم الأحد، إنها أعلنت حظرا على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية لمدة أسبوع وذلك اعتبارا من 2 يونيو.

وأضاف المكتب في تغريدة على “تويتر” أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب إن “لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع”.

وأكدت أن الحظر يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجوال الليلي الساري.

وأفادت بأن ذلك يأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

من جهة أخرى أعلنت الإمارة عن تخفيف بعض القيود، حيث قالت إنه “وتبعا لحملة المسح الوطني، فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون ودائرة الصحة تخففان القيود على بعض الأنشطة في الإمارة تشمل رفع السعة الاستيعابية إلى 40% في المراكز التجارية والمطاعم داخلها”.

كما أعادت فتح الشواطئ التابعة للفنادق، والمطاعم خارج المراكز التجارية والمتاحف، بقدرة استيعابية تعادل 40%، مع الإبقاء على إغلاق الشواطئ العامة.

وأعلنت أيضا استئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية 12-60 عاما اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو، مثل الفروسية والكريكيت والدراجات والغولف وألعاب المضرب.

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