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مصر تعدّل مواعيد حظر التجول

مصر تعدّل مواعيد حظر التجول
http://almnatiq.net/?p=869676
المناطق - الرياض

أعلنت مصر، الأحد، تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في أنحاء البلاد، الذي فرض لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في مؤتمر صحفي، إن الموعد الجديد لحظر التجول سيكون من الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدءا من الأحد.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في وقت سابق أن البلاد ستبدأ تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تباعا.

وقال مدبولي إن الحكومة قررت عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد إجازة عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وأضاف أن مصر ستواصل تطبيق حظر الحركة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وقال مدبولي: “بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة”، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة مساء السبت، ارتفع إجمالي عدد مرضى كورونا في مصر إلى 23449، شفيت من بينهم 5693 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913.

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