برعاية العربي للإعلام السياحي .. سوق السفر ينطلق اليوم بدبي

المناطق - ابوظبي

يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة اليوم الاثنين، الأول من يونيو 2020 في انطلاقة افتراضية لسوق السفر العربي بدبي، وذلك بمشاركة 12 ألف شخص و148 دولة

ويقام هذا الحدث من الأول حتى الثالث من يونيو 2020 برعاية إعلامية من المركز العربي للإعلام السياحي لأول مرة ورعاية ذهبية من وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة الايطالية ويركز هذا العام على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر، كما يشهد ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وأكدت مديرة المعرض في الشرق الأوسط دانييل كورتيس أن المعرض لا يؤكد على دعم وتوجيه صناعة السفر والسياحة في المنطقة خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها فحسب بل يؤكد أيضاً التزامنا الكامل بخلق الفرص وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في هذه الأوقات الصعبة.

من ناحيته لفت حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الى ان المعرض يضم أربع جلسات متقدمة تبث مباشرةً على الهواء وتبحث خارطة التعافي من أزمة كورونا واستراتيجيات السياحة للمستقبل ورؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد-19 ومرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى استكشاف الوضع الطبيعي الجديد الذي ينتظرنا في الفترة المقبلة، فضلاً عن تكنولوجيا السفر الناشئة وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة”.

واوضح المناعي ان المعرض يضم عدة جلسات للتواصل السريع بين المشترين الرئيسيين والعارضين تمتد كل واحدة منها لنحو ساعة تتوج بأكثر من 900 اجتماع مدة كل واحدٍ منها نحو خمس دقائق على أن يتم تمديدها لتناول المواضيع بعمقٍ أكبر إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

واشار الى ان الرعاية الإعلامية. للحدث تظهر ثقل المركز العربي وتاثيره الإعلامي في الوطن العربي